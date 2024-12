Rio: ONG critica retirada de fotos de crianças vítimas de violência

A organização sem fins lucrativos Rio de Paz criticou a atitude da prefeitura do Rio de Janeiro de retirar da Lagoa Rodrigo de Freitas, cartão postal da cidade, fotos de 49 crianças mortas por bala perdida no estado entre 2020 e 2024. As imagens ficaram menos de 24 horas no gradil que formava um memorial.

Cartazes com nomes de policiais mortos em confrontos, que também estavam afixadas nas grades, foram mantidas. Na manhã do domingo (29), a organização denunciou a retirada dos retratos e de uma faixa de 10 metros de comprimento com a inscrição Rio (2020-2024): 49 crianças mortas por bala perdida, ainda sem saber a autoria da retirada.

O fundador da Rio de Paz, Antonio Carlos Costa, chegou a dizer que pediria à prefeitura acesso às imagens de câmeras de monitoramento, para identificar o autor da remoção. No entanto, ao voltar para o local e depositar flores, ele contou que ficou sabendo pela imprensa que a retirada havia sido feita pela própria prefeitura.