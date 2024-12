TV Brasil apresenta musicais do Sem Censura na semana de Ano Novo

Assim como na semana de Natal, a TV Brasil exibe os melhores programas musicais da temporada do Sem Censura na semana de Ano Novo, de segunda a sexta, às 16h. Os programas especiais reúnem entrevistas divertidas da apresentadora Cissa Guimarães com os convidados e performances marcantes dos artistas no palco da produção da emissora pública veiculadas ao longo de 2024.

As atrações temáticas combinam tributo a personalidades da cena musical que já partiram e destacam astros na bancada. As homenagens mesclam conversas descontraídas e apresentações de ícones da cultura brasileira com repertório de sucessos que passaram pelo programa nas edições de sexta ao longo do ano. Os especiais valorizam a música nacional, do samba ao rock e soul, passando pela MPB.

Na segunda semana da sequência, a programação do Sem Censura resgata a passagem pelo programa dade nomes como Alceu Valença, Chico César, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Ney Matogrosso, Sandra Sá, Zeca Baleiro e Zélia Duncan. Também recorda ícones como Elis Regina, Rita Lee e Tim Maia. As bandas The Fevers e As Frenéticas também brilham no palco do canal público.