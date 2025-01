Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de janeiro de 2025

20

Inauguração do Aeroporto Internacional de Guarulhos (40 anos) - maior aeroporto do Brasil e da América do Sul

21

Estreia do programa Dalila na Quadra, na Rádio Nacional AM RJ (14 anos)

22

Morte do músico, compositor e instrumentista paulista José Gomes de Abreu, o Zequinha de Abreu (90 anos) - um dos maiores compositores de choros, é autor do famoso choro "Tico-Tico no Fubá", que foi muito divulgado por Carmem Miranda, na década de 1940

Realização, no Rio de Janeiro, do primeiro baile de máscaras do Brasil (185 anos) - o evento ocorreu no Hotel d'Italia, no Largo do Rocio, atual Praça Tiradentes

Tombamento do Museu Casa de Portinari, em Brodowski-SP, no ano de 1970, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, o CONDEPHAAT (55 anos)

Lançamento do programa "Blim Blem Blom", na Rádio MEC (13 anos) - criado e produzido por Tim Rescala, com a intenção de apresentar a música clássica, seus compositores e elementos ao público infantil