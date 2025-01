Prefeito de BH é empossado virtualmente após recomendação médica

Agradecimento

Durante a cerimônia na Câmara Municipal, o vice-prefeito Álvaro Damião leu o discurso de posse enviado por Fuad Noman.

"Estou aqui também para agradecer - em primeiro lugar, a Deus, que está sempre ao meu lado, principalmente quando eu mais preciso. Quero agradecer ao corpo médico e aos funcionários do Hospital Mater Dei que me curaram de um câncer. E agora me recupero para que possa estar pronto para essa nova batalha do segundo mandato", finalizou.