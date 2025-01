Réveillon no Rio tem mais de 5 milhões de pessoas em várias áreas

Desse total, 508 toneladas estavam em Copacabana, cenário do principal evento da virada do ano na noite de 31 de janeiro. Foram 60 toneladas a mais do que no ano passado.

Na sequência, vieram as praias da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, que juntas contabilizaram 180 toneladas, e a Praia de Sepetiba, com 17,5 toneladas. As três últimas ficam na Zona Oeste.

Cinco mil garis

Segundo dados da Comlurb, houve uma megaoperação de limpeza na manhã do primeiro dia do ano. Foram cinco mil garis distribuídos em todos os pontos oficiais de festa. Eles trabalharam com apoio de 400 veículos e equipamentos.

Mais de oito mil caixas metálicas e contêineres foram disponibilizadas em toda a orla da cidade para facilitar o descarte do lixo. Copacabana teve dois mil garis, 160 veículos e 70 equipamentos. Além disso, houve limpeza dos quatro postos médicos instalados para a noite de Réveillon. De acordo com a Comlurb, às 10h desta quarta-feira (1º) as pistas já estavam limpas e desodorizadas, com a Avenida Atlântica e a área de lazer liberadas ao público.

Segundo a Polícia Militar (PM), não houve ocorrências graves durante a festa, . Mas cinco suspeitos acabaram detidos e dois adolescentes apreendidos.