Passagem de trem no Rio subirá de R$ 7,10 para R$ 7,60 em fevereiro

Dentro de um prazo que deve durar de seis e nove meses, estão previstos investimentos de R$ 450 milhões, sendo R$ 300 milhões do estado e R$ 150 milhões da concessionária.

Ônibus mais caro

O início de ano está sendo de reajuste nos transportes públicos no Rio de Janeiro. A prefeitura da capital publicou no Diário Oficial desta quinta-feira o decreto do prefeito Eduardo Paes que estabelece o aumento na passagem de ônibus, de R$ 4,30 para R$ 4,70 a partir do próximo domingo (5).

O aumento de R$ 0,40 equivale à correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - considerado a inflação oficial do país - referente aos dois anos em que a tarifa ficou sem reajuste. O último havia sido em janeiro de 2023.

Além dos ônibus municipais, o que inclui o BRT (sigla para bus rapid transit, sistema de ônibus expressos em vias exclusivas), o novo valor será válido também para os chamados "cabritinhos", transportes em comunidades por meio de vans e kombis, e o veículo leve sobre trilho (VLT).