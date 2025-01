Litoral de São Paulo enfrenta aumento em casos de virose

"Para diminuir os sintomas é preciso ficar em repouso, beber muita água ou isotônicos, evitar leite e derivados, café, refrigerantes, alimentos gordurosos, grãos e alimentos crus. Além, é claro, de procurar atendimento médico caso os sintomas persistam por mais de 12 horas", disse Marco Chacon, coordenador da Vigilância Sanitária de Guarujá.

Entre as principais formas de prevenção de viroses estão as práticas de higiene e consumo adequado de alimentos, lavando sempre as mãos antes e depois de utilizar o banheiro e ao manipular e preparar alimentos. Também é importante evitar a ingestão de alimentos mal cozidos e de água ou sucos de procedência desconhecida.

Monitoramento

O governo de São Paulo também orienta a população para se atentar à qualidade do mar e buscar informações antes de se banhar no litoral paulista, consultando a situação da água no site da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) ou acompanhando a bandeira de sinalização da praias: se ela estiver vermelha, isso indica que a praia se encontra imprópria para banho. Também não é recomendado o banho na água 24 horas após as chuvas.

Ontem (2), das 175 praias usadas por banhistas no estado de São Paulo e que são monitoradas pela Cetesb, 38 estavam impróprias para banho. Entre elas, as praias Aviação, Vila Tupi, Vila Mirim, Maracanã, Real e Balneário Flórida, em Praia Grande, e as praias de Perequê e Enseada, no Guarujá. Já em Santos, a Ponta da Praia, Aparecida, Embaré, Boqueirão, Gonzaga e José Menino estavam impróprias para banho.

Por meio de nota, o governo de São Paulo informou ainda que os municípios com aumento de ocorrências de diarreia aguda estão sendo orientados pela Secretaria de Estado da Saúde a realizarem investigação epidemiológica e a coleta de fezes dentro de cinco dias do início dos sintomas. De acordo com o governo, essa coleta é fundamental para detectar o patógeno causador do surto.