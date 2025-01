Aumento de passagens começa a vigorar hoje em São Paulo

As passagens de trem, metrô e ônibus estão mais caras na capital paulista a partir desta segunda-feira (6). O valor para utilizar os ônibus subiu para R$ 5. As passagens de trem e metrô do estado de São Paulo passam a custar R$ 5,20.

O Movimento Passe Livre (MPL) convocou uma manifestação contra o aumento da passagem em São Paulo. O ato está marcado para a próxima quinta-feira (9), às 18h, com concentração em frente à prefeitura da capital.

Na capital paulista, a Justiça derrubou a liminar que cancelava o aumento da tarifa de ônibus, que havia sido pedida por parlamentares do PSOL. Eles alegavam que a decisão de reajustar as passagens foi tomada sem qualquer participação popular.