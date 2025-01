Soldado de Israel acusado de crimes em Gaza já deixou o Brasil

Segundo a representação israelense, "o peticionário representa uma organização estrangeira e está explorando de forma cínica os sistemas legais para fomentar uma narrativa anti-Israel tanto globalmente quanto no Brasil, apesar de saber plenamente que as alegações carecem de qualquer fundamento legal".

A rádio oficial do exército israelense informou, por meio de uma rede social, que o Ministério das Relações Exteriores de Israel acompanhou o soldado "durante todo o incidente até sua saída rápida e segura do Brasil".

Por sua vez, a organização palestina brasileira Fepal (Federação Árabe Palestina do Brasil) acusou o governo israelense e a embaixada do país no Brasil de promover a fuga do acusado. "Houve uma ofensa severa à soberania do Estado brasileiro por um Estado investigado por genocídio, crimes de guerra, crime de Apartheid e colonialismo", afirma Ualid Rabah, presidente da Fepal.

Indagada, a embaixada de Israel negou participação na saída do militar do país. "O soldado decidiu deixar o país, e fez isso por decisão e conta própria", informou a representação israelense no Brasil.

Repercussão em Israel

O caso ganhou repercussão em Israel. O principal jornal do país - o Haaretz - publicou artigo neste domingo (5) intitulado "Como um mandado de prisão por crimes de guerra no Brasil deixou Israel em pânico".