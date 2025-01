Em busca de 12º título da Copinha, Corinthians bate o Rio Branco

? Corinthians (@Corinthians) January 7, 2025

Maior campeão da Copinha, o Timão contou com gols de Luiz Fernando, Denner e Dieguinho para triunfar nesta terça. Agora, para fechar a primeira fase da Copa São Paulo com a liderança do Grupo 27, os Filhos do Terrão precisam ao menos empatar com o Santo André, em partida que será disputada a partir das 17h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (10).

A equipe comandada pelo técnico Orlando Ribeiro começou a construir a vitória aos 10 minutos do primeiro tempo, quando Luiz Fernando aproveitou rebote dado pelo goleiro Jaderson para apenas escorar para o fundo do gol.

O 2 a 0 saiu apenas aos 5 minutos da etapa final, com Denner batendo de primeira após cruzamento de Caipira. Aos 29 minutos Dieguinho deu números finais ao marcador com um belo gol.