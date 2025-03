Carnaval do RJ: 40% das ações foram medidas protetivas para mulheres

No mesmo mês, o governo do Rio de Janeiro anunciou o selo "Mulher Mais Segura", que vai certificar estabelecimentos que aplicam as diretrizes do protocolo "Não é Não", lançado por lei federal em 2023. O objetivo é prevenir casos de violência contra as mulheres e garantir atendimento humanizado a possíveis vítimas de constrangimento, importunação ou outros crimes correlatos.

No carnaval, o plantão judiciário atendeu ainda autorizações de viagens para crianças e adolescentes, internações hospitalares,?habeas corpus?e representações por prisões cautelares, entre outras que necessitavam de resposta imediata do Poder Judiciário.