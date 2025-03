Escritório regional da ONU Turismo inicia atividades no Rio de Janeiro

O diretor do Escritório Regional da ONU Turismo para as Américas, Heitor Kadri, foi empossado em cerimônia na Casa França-Brasil, no centro da capital fluminense.

Brasil

Segundo a Embratur, o Brasil registrou 1,48 milhão de turistas estrangeiros apenas em janeiro deste ano, 55% a mais que no mesmo período do ano passado, com uma receita de US$ 805 milhões. Em 2024, o país recebeu 6,7 milhões de visitantes internacionais, arrecadando US$ 7,3 bilhões.

"[O escritório] É um passo muito importante na internacionalização desse turismo extraordinário. Esse momento tem que ser celebrado por todos. Em 2024, a gente bateu recorde absoluto do número de turistas internacionais no Brasil. Isso é geração de emprego e renda", disse o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

De acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, foram batidos todos os recordes no setor do turismo no Brasil em 2024.