Culinária afetiva é tema de edição inédita do Xodó de Cozinha

Regina Tchelly explica que a culinária afetiva é, na maioria das vezes, transmitida pelas mulheres, de geração em geração.

Enquanto conversa com os convidados do programa, Regina mostra como aproveitar completamente o quiabo, o maxixe e o jiló, alimentos presentes em pratos clássicos de diferentes regiões do país e que têm lugar cativo nos corações dos brasileiros.

Ao lado de David e Nathalia, a chef prepara farofa de maxixe e jiló, ceviche de jiló e maxixe, e chantilly de quiabo.

O conteúdo original da emissora pública prioriza a alimentação saudável, nutritiva, de baixo custo e com uso integral dos alimentos.

O Xodó de Cozinha pode ser acompanhado no YouTube do canal e fica disponível no app TV Brasil Play.

Sobre o Xodó de Cozinha

Apresentado pela chef Regina Tchelly na TV Brasil, o programa Xodó de Cozinha busca incentivar a alimentação saudável e de baixo custo. A temporada de estreia tem 26 episódios.