De brabo a professor, Laíla volta à avenida em homenagem da Beija-Flor

"Nós somos oriundos do Morro do Salgueiro, família humilde, ele e minha mãe trabalhavam muito para dar o sustento à família e procurar dar condições de estudos para a gente. Ele sempre trabalhou muito em trabalho de carteira assinada e mais em escola de samba. A vida dele foi essa. Dedicação constante ao samba e, com isso, tentando educar a gente da melhor maneira possível".

No desfile deste ano da Beija-Flor, Luiz Cláudio foi o mestre de cerimônias, pessoa responsável por conduzir a harmonia do casal de mestre-sala (Claudinho) e porta-bandeira (Selminha Sorriso).

Segundo ele, foi com o pai que aprendeu os caminhos para garantir um bom desempenho no quesito harmonia. "Meu envolvimento no carnaval, não foi cedo não, porque no início ele era meio contra a gente estar envolvido com o carnaval. Com o tempo, há 19 anos, comecei a entrar no barracão, onde comecei a ter uma paixão maior, fui fazendo estudos", disse.

Para o filho de Laíla, a passagem do tempo foi boa para o tipo de função que exerce na escola de Nilópolis. Ele recorda que, antes, para garantir a harmonia da escola na avenida, era preciso fazer comunicação boca a boca. Então surgiram os rádios de transmissão e, hoje, há um sistema de comunicação direta com os diversos integrantes do setor de harmonia ao longo do percurso da agremiação.

"Quando começou a existir rádios, alguns não eram de boa frequência e você tinha que ter disposição e conhecimento para passar a informação no tempo certo. Com o tempo, foi assumindo mais a harmonia e, em 2015, passei a ser o diretor-chefe da comissão de harmonia, me tornando campeão do carnaval em 2015 e 2018, na mesma função", lembrou.

Cobrança

A cobrança que o pai havia uma explicação. "Ele tinha na cabeça que tinha que ganhar. Era a perfeição. Me cobrava igual a outro componente da escola. Não tinha diferença de ser filho, mas era cobrado de um jeito educado, como ele cobrava informações das outras pessoas, não era gritado. Só gritava dentro dos ensaios que eram de 2 mil pessoas dentro da quadra, no qual tinha bateria, som. Ele ensinava através de cobrança. Não dava aula em quadro-negro não, a aula dele era na prática. Quem observava o que ele fazia ia se desenvolvendo com o tempo", explicou.