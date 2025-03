Enredo sobre Exu-mulher dá título a escola do grupo de acesso de SP

"Eu sou da ralé...ôôô. Você me excluiu e rejeitou. Mas vou seguir a minha fé. Na luta e resistência da mulher". Foi com o enredo Exu-Mulher que a Pérola Negra venceu o Grupo de Acesso 2 do carnaval de São Paulo e voltará a entrar no Sambódromo do Anhembi neste sábado, às 20h45, no Desfile das Campeãs, que será exibido com exclusividade pela TV Brasil.

O tema da escola foi baseado no livro Exu-Mulher e o matriarcado nagô: masculinização, demonização e tensões de gênero na formação dos candomblés, escrito pela jornalista, pesquisadora e especialista em cultura afro-brasileira e religiões de matrizes africanas Claudia Alexandre. No ano passado, o livro, que é baseado em sua tese de doutorado, foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Ciências da Religião e Teologia.

No livro, Claudia Alexandre discute como a representação de Exu, orixá cultuado nas religiões de matrizes africanas, sempre esteve associado ao seu lado masculino no Brasil.