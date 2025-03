Escolas de samba do Rio tentam reverter penalidades

A Unidos de Padre Miguel, que recebeu a pior pontuação e, portanto, foi rebaixada, declarou que encontrou inconsistências graves nas justificativas dadas pelos jurados "incluindo penalizações em quesitos específicos devido a uma falha técnica no caminhão de som - um problema alheio à responsabilidade da Unidos de Padre Miguel e que não deveria ter resultado em perda de pontos."

Iorubá

Uma das penalidades aplicadas à Unidos de Padre Miguel deu origem a um a movimento de protesto nas redes sociais. A jurada Ana Paula Fernandes, que avaliou o quesito samba-enredo, atribuiu nota 9,7 à agremiação e retirou 1 décimo por considerar que a letra tem "trechos de difícil entendimento devido ao excesso de termos em iorubá", língua de origem africana, e que exerce grande influência no idioma falado no Brasil.

Este ano, a Unidos de Padre Miguel desfilou com o enredo "Egbé Iya Nassô", que falou sobre a trajetória da princesa africana Iyá Nassô, uma das principais semeadoras do culto aos orixás no Brasil. O enredo também homenageou os 200 anos da Casa Branca do Engenho Velho, considerado o mais antigo templo afro-brasileiro ainda em funcionamento.

O professor de história, escritor e compositor Luiz Antônio Simas é um dos especialistas que considerou o argumento inadequado.