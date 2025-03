São Paulo terá mais de 60 blocos de rua neste sábado pós-carnaval

Um pouco antes, às 13h, tem o Ressaca do Belo Gole, na Vila Leopoldina.

Na zona sul, o Unidos de Vila Guarani sai às 13h, no Jabaquara. O Bloco do Coroa está programado também para as 13h, no Ipiranga, mesmo bairro e horário do Fala Comigo BB.

Na Brasilândia, bairro da zona norte da campeão do desfile Rosas de Ouro, o Cordão Balaio da Canjica, tem concentração a partir das 13h. Em Santana, no mesmo horário, tem o Bloco do Pequeno Burguês. Às 13h, na Casa Verde, está programado o Caldeirão do Samba da Dobrada.

Já na zona leste, em Itaquera tem o Cordão Sucatas Ambulantes, às 11h. E às 13h sai o Bloco União, na Mooca. Na Penha, vem o Bloco É Pequeno + Balança, às 13h, e o Belas & Empreendedoras e Mel's, às 14h.

Na região do Parque do Ibirapuera, que reúne os grandes shows e maiores públicos, tem o sambista Jorge Aragão às 12, no bloco Investe Ni Mim, e às 15h, o Baiana System atraca o seu Navio Pirata.

Os cantores Teresa Cristina e Dudu Nobre também devem se apresentar com Aragão, assim como o Quintal dos Prettos, com composições tradicionais do samba.