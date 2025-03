SP: desfile das campeãs será neste sábado; TV Brasil transmite ao vivo

Grupo de Acesso 1

As agremiações Tom Maior e Mocidade Unida da Mooca (MUM) ficaram, respectivamente, em primeiro e segundo lugar do Grupo de Acesso 1 e desfilam no Grupo Especial no próximo ano.

As escolas de samba X-9 Paulistana e Unidos de Lucas ficaram em sétimo e oitavo lugares. Elas foram rebaixadas para o Grupo de Acesso 2 em 2026.

Grupo de Acesso 2

As agremiações Pérola Negra e Camisa 12 conquistaram o título e o vice-campeonato do Grupo de Acesso 2, respectivamente, e desfilam no Grupo de Acesso 1 em 2026.

As escolas Brinco da Marquesa e Raízes do Samba foram a nona e a décima colocadas do Grupo de Acesso 2. Essas duas agremiações caem para o Grupo Especial de Bairros no próximo desfile.