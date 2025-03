SP tem previsão de chuvas e ventos intensos a partir de domingo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou alerta sobre a chegada de uma frente fria que pode provocar chuvas intensas, quedas de raio e rajadas de vento de ate? 80 quilômetros por hora (km/h) em algumas regio?es do estado. A mudanc?a no tempo está prevista para ocorrer entre domingo (9) e segunda-feira (10).

As áreas com alto risco de chuvas sa?o a regia?o metropolitana de Sa?o Paulo, Baixada Santista, o Vale do Parai?ba, Vale do Ribeira, a Serra da Mantiqueira e o litoral norte, além das regio?es de Itapeva, Campinas, Sorocaba, Presidente Prudente e Mari?lia.

As regio?es que apresentam risco moderado sa?o Bauru, Araraquara, Arac?atuba, Sa?o Jose? do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeira?o Preto.