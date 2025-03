Documentário sobre vida e obra do poeta Affonso Ávila estreia no DF

Após a exibição de estreia do filme, está prevista uma conversa do público com a diretora e com o artista visual Walter Silveira.

O documentário, segundo a diretora, busca fazer um mergulho na poesia construtivista, experimental, crítica e singular do autor. No filme, há gravações feitas em sua casa, na rua Cristina, 1.300 - que dá nome ao filme -, no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte, entre 2010 e 2012.

"Apesar de ser um dos maiores poetas do país, sua produção poética ainda continua restrita ao consumo dos seus pares", lamenta a diretora. Ela explicou que, após a morte do poeta, sentiu-se com a necessidade de divulgar o material gravado e ainda inédito "de grande significado para a compreensão de sua trajetória poética".

Serviço:

Filme: Cristina 1300 - Affonso Ávila - Homem ao Termo (duração: 60 min / classificação: 12 anos)

Local: Cine Brasília (SHCS EQS, 106107 - Asa Sul)