Hoje é Dia relembra o início da pandemia de covid e o fim da ditadura

Comunicação

O telefone faz 149 anos em 2025. A ferramenta revolucionária começou permitindo que duas pessoas se comunicassem à distância, algo impensável na época, o ano de 1876. Mas, com o avanço da tecnologia e a criação dos smartphones, se tornou algo que está presente em quase todos os aspectos da nossa vida (inclusive onde não devia). Ao aparelho tem um dia só dele: 10 de março é o Dia do Telefone. E sabia que Graham Bell não é o inventor do aparelho, com você sempre leu ou ouvir falar? O mérito é do italiano Antonio Meucci, que trabalhou com ele nos Estados Unidos e de quem Graham roubou a ideia e com ela fez fortuna. Conheça essa história nesta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2021.

Um pouco de história

No dia 9 de março de 1500 o navegador português Pedro Álvares Cabral iniciou a viagem que resultou na chegada à costa brasileira. Comandando uma armada de 13 navios e uma tripulação de 1.500 homens, ele zarpou de Lisboa com destino a Calicute, no sul da Índia. Há teorias de que ele descobriu o Brasil "por acaso" ao se desviar acidentalmente da rota. Mas historiadores defendem a ideia de que os portugueses já sabiam que havia uma terra a ser descoberta na localização onde se encontra nosso país. A viagem de Cabral foi tema desta edição do programa História Hoje, da Rádio Nacional, veiculada em 2018.