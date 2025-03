Carnaval de 2025 teve recordes para bares, restaurantes e hotéis do RJ

O carnaval de 2025 rendeu ao setor de serviços do estado do Rio de Janeiro o melhor desempenho desde 2015, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (10) pelo governo fluminense. O setor hoteleiro teve 98,62% de taxa de ocupação na capital do Rio, enquanto o setor de bares e restaurantes registrou um crescimento de 40% em relação a 2015, e de 20% na comparação com 2024. O impacto positivo do período de folia na economia chegou a R$ 6,5 bilhões.

O governo do estado do Rio de Janeiro destacou dados setoriais que apontam recordes na economia tanto na capital quanto no interior. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), a região do centro do Rio liderou a ocupação, com 99,37%, seguida por Leme/Copacabana (99,18%), Flamengo/Botafogo (99,05%), Ipanema/Leblon (98,82%) e Barra/Recreio/São Conrado (96,69%). No interior, a taxa média foi de 87,74%, superando os 81,24% de 2024. O levantamento também aponta que