Carnaval paulistano tem impacto de R$ 3,4 bilhões na economia

Também houve atendimento com linhas especiais no Sambódromo do Anhembi, para onde 55 mil dos 220 mil espectadores foram de ônibus. Outro destaque foi para o serviço Atende+, que levou 2.367 passageiros especiais ao Anhembi para assistir aos desfiles.

Na entrevista coletiva, a SPTuris destacou também ações voltadas para os direitos humanos. A cidade contou com 100 mil ações do protocolo Não Se Cale, que junta ações de combate ao assédio e violência contra a mulher, contra a população LGBTQIA+ e contra o racismo.



Embora concentradas na distribuição de preservativos e de tatuagens adesivas em campanhas, as ações também levaram ao atendimento de 65 pessoas que passaram por situações de assédio. Outro destaque foi para as ações de busca a desaparecidos, que ajudaram a encontrar 41 pessoas.