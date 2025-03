Semana começa com retorno de chuvas intensas e frente fria no Sul

O enfraquecimento do fenômeno La Niña e a chegada de uma frente fria ao Sul do país vão diminuir as temperaturas e aumentam o risco de eventos extremos. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de tempo fechado até quinta-feira (13) em todo o norte do país, se espalhando por áreas do Centro-Oeste e Nordeste a partir da tarde desta segunda-feira.

Embora a previsão de chuvas isoladas esteja em todo o território, é mais preocupante na faixa que vai do norte do Rio Grande do Sul até o litoral paulista, com possibilidade de acumulados mais expressivos e ventos intensos, e para a faixa que vai do Acre e segue por todo o litoral norte do país, até Fortaleza. Vinda de um recente aviso de chuvas intensas, a região continuará sujeita a pancadas de chuva e altos índices de umidade do ar, que em cidades como Belém (PA) terão sua mínima em 70%.

Ao sul do país o tempo típico de verão abre caminho para temperaturas abaixo de 20 graus, que atingem gaúchos e catarinenses desde ontem. Bagé, no interior gaúcho, tem mínima prevista de 11 graus nesta segunda, com pouca variação até a quinta-feira. No litoral, o tempo deve ser mais ameno, sem previsão de ventos intensos, mas com o horizonte coberto de nuvens.