Semana de Design em São Paulo destaca diálogo entre tradicional e novo

"Ao longo de sua trajetória a DW! Semana de Design de São Paulo sempre pautou temas provocativos e instigantes, com o objetivo de propor diálogos e análises sobre aspectos da contemporaneidade que impactam não só as decisões de criativos do nosso setor como, também, de toda a sociedade. Neste ano, nosso foco é discutir a relação entre mãos e máquinas, para que possamos pensar além de aspectos aparentemente conflitantes. Da mesma forma que, por exemplo, artesãos ressurgem como resistência à automação, designers podem atuar em parceria, criando linguagens que misturem o avanço tecnológico e a sensibilidade do trabalho manual, sem que uma técnica anule a outra", diz Lauro Andrade, organizador do evento desde a primeira edição, em 2012.

Entre os destaques deste ano, no distrito Centro e Paulista, a Galeria Metrópole volta a ser um dos principais espaços da semana, sediando discussões sobre arquitetura e design de interiores. Ainda na região central, a Feira na Rosenbaum convida os visitantes a repensar o uso de materiais na arte e no design a partir da produção de 50 criativos e coletivos de todo o Brasil. A programação está em constante atualização e pode ser conferida no site do evento.

A DW! Semana de Design de São Paulo apresenta ainda um "distrito" digital, no qual uma série de obras pode ser visitada e baixada em alta resolução para impressão, também no site.