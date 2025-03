BNDES vai apoiar coprodutora de Ainda Estou Aqui com R$ 32 milhões

De acordo com o professor Morel, do MBA da FGV, "o cinema pode servir como uma poderosa ferramenta para promover a identidade cultural do Brasil no cenário global".

Uma das consequências, segundo ele, pode ser o impacto no turismo, "atraindo visitantes interessados em locais icônicos onde filmes foram gravados". Um exemplo desse fenômeno é a casa onde foi gravada parte de Ainda Estou Aqui, na Urca, zona sul do Rio de Janeiro, que passou a receber visitantes e será transformada em museu pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

O professor ressalta ainda que esforços de internacionalização do cinema brasileiro reforçam a colaboração com produtores estrangeiros. "Os investimentos e esforços de internacionalização do cinema brasileiro têm o potencial de fortalecer a promoção da cultura brasileira, impulsionar o desenvolvimento econômico e reforçar a identidade nacional", resume Morel à Agência Brasil.