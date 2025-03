Déficit no estado do Rio cai para R$ 2,4 bilhões no final de 2024

A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) informou que o aumento na arrecadação, somado às medidas de gestão das contas públicas, contribuiu para reduzir em 72% o déficit do estado em 2024, de R$ 8,5 bilhões previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) para R$ 2,4 bilhões no encerramento do ano.

Os resultados fiscais do estado do Rio de Janeiro em 2024 foram apresentados nesta terça-feira (11), durante audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Com aumento nominal, considerando a inflação do período de 2,7% em relação a 2023,