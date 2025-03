DR com Demori: Caio Blat reflete sobre papel da arte na sociedade

Nos palcos

O espetáculo Os Irmãos Karamázov, em cartaz até o final de março de 2025 no Sesc São Paulo, se passa na Rússia pré-revolucionária e é uma adaptação do livro homônimo de Fiódor Dostoiévski, com direção de Marina Vianna e Caio Blat.

O processo de adaptação do texto para o teatro envolveu um longo estudo de Caio, ao lado do ator e professor de teatro Manuel Candeias.

Blat explica que a escolha se deu por representar bem a obra do consagrado escritor russo:

"É como se toda a obra de Dostoiévski desembocasse nesse livro. Os outros romances são mais psicológicos, acontecem mais dentro da cabeça. (...) Os Irmãos Karamázov' foi publicado num jornal, em episódios, é uma novela, tem esse clima de folhetim, é algo muito, extremamente popular".

A montagem é inédita no Brasil. No enredo, o ator e diretor destaca as reflexões possíveis a partir da história de cada personagem.