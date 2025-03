Operação no Rio mira endereços ligados a traficante Peixão

A Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro deflagraram, nesta terça-feira (11), operação na região conhecida como Complexo de Israel, na zona norte do Rio, para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa. Chamado de "Peixão", ele é apontado pelos policiais como um dos líderes da facção Terceiro Comando Puro.

Um dos endereços, em Parada de Lucas, abriga um imóvel de alto padrão classificado como "resort de luxo" pela Polícia Civil. O local era utilizado como esconderijo e base operacional do líder da facção, segundo as investigações. Outro mandado foi cumprido em uma academia de musculação, também usada por integrantes do grupo criminoso como ponto de encontro.

A investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) aponta que os locais foram construídos por Peixão para atividades criminosas, incluindo armazenamento de armas e drogas. Além disso,o "resort de luxo" do traficante ocupa irregularmente uma área de preservação ambiental, com vasta supressão de vegetação nativa e alteração do curso d'água.