Revelando São Paulo abre inscrições para artistas e expositores

"O Revelando SP, iniciativa crucial para a valorização e preservação das tradições culturais do estado, não apenas enaltece as expressões artísticas e culturais de cada município, mas reforça a identidade paulista. O programa fomenta o intercâmbio de experiências entre comunidades e cria novas oportunidades para artistas e produtores locais. Esse edital celebra e divulga a riqueza da cultura paulista, consolidando o compromisso do governo do estado com a economia criativa", destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado.