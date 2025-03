SP: exposição aborda criação do mundo nas religiões afro-brasileiras

A exposição Entre o Aiyê e o Orun reúne obras de 14 artistas com a temática centrada nos mitos da criação do mundo das religiões afro-brasileiras. Com abertura nesta terça-feira (11) e entrada gratuita, a mostra fica em cartaz até 4 de maio na Caixa Cultural São Paulo.

Técnicas diversas - como pintura, desenho, escultura, fotografia e instalação - dão forma à exposição. O objetivo é colocar em pauta a produção artística afro-brasileira influenciada pela cosmologia africana, reconhecendo e valorizando as matrizes culturais.