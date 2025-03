Fluminense e Flamengo começam a decidir o título do Carioca

? Flamengo (@Flamengo) March 11, 2025

Sem Bruno Henrique, o time da Gávea pode iniciar a partida com Juninho no comando de ataque, ou com a improvisação de algum outro atacante na posição, como o equatoriano Plata. Assim, o Fla deve iniciar a decisão com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Juninho (Gonzalo Plata).

Porém, mesmo com desfalque tão importante, o Flamengo chega com certo favoritismo ao confronto, por possuir a melhor campanha da primeira fase da competição, sem qualquer derrota no Carioca quando atuou sob o comando de Filipe Luís.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fluminense e Flamengo com a narração de Luciana Zogaib, comentários de Rodrigo Campos, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: