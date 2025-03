Mostra Tiradentes SP estreia nesta quinta na capital paulista

"São filmes das mostras competitivas da edição mineira de 2025, filmes de diretores brasileiros e paulistas em destaques na cena contemporânea, que integram a Mostra Aurora, a Mostra Olhos Livres, a Sessão Autorias e a Mostra Foco, que é dedicada à safra de produção de curtas metragens", contou Raquel Hallak, coordenadora da Mostra Tiradentes SP. Ela avalia que a mostra traz ao público a oportunidade de conhecer filmes que muitas vezes não chegam ao circuito comercial.

As atrações incluem Um Minuto é uma Eternidade para Quem Está Sofrendo, de Fábio Rogério e Wesley Pereira de Castro, longa de São Paulo que venceu a Mostra Aurora; e Uma montanha em movimento, do cineasta Caetano Gotardo. Além disso, o público poderá assistir a Prédio Vazio, de Rodrigo Aragão, obra do cineasta considerado o novo nome do Terror brasileiro.

Além da exibição de curtas e longas, a mostra terá 12 bate-papos com a presença de diretores, equipes e curadoria após algumas sessões. Haverá também um debate com o tema "Que cinema é esse?", para discutir como realizadores veem o tempo como elemento de criação, na segunda (18), às 19h, no hall do Cinesesc. "É uma indagação que vai provocar uma reflexão sobre o cinema brasileiro contemporâneo atual", disse Raquel.