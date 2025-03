Polícia Civil prende 448 foragidos por roubo, latrocínio e receptação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta quinta-feira (13) a Operação Espoliador, com a finalidade de cumprir mandados de prisão contra foragidos da Justiça por crimes de roubo, em todas as suas modalidades; de latrocínio; e de receptação. A ação ocorreu em todo o estado e contou com a participação de mais de 700 policiais civis

Ao todo, 448 criminosos foram presos. Entre os presos está Luiz Carlos Lomba, o Chocolate, apontado como um dos líderes da hierarquia do Terceiro Comando Puro (TCP), que fica baseada no Complexo da Maré, na zona norte. Chocolate tinha feito uma harmonização facial com o intuito de não ser reconhecido pela polícia.

Ele foi preso no município de Itaperuna, noroeste fluminense, num hospital onde passava por uma consulta de avaliação de um procedimento estético.