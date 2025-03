Produção de motocicletas em 2025 deve ser a maior desde 2011

As importações têm se mantido estáveis nos últimos 10 anos, no patamar de 250 mil unidades/ano, com amplo domínio chinês, acima de 90%.

As três categorias mais produzidas no primeiro bimestre e em fevereiro foram street [baixa ou média cilindrada para uso urbano], trail [utilizada tanto em vias pavimentadas e estradas de chão] e motoneta [scooters e similares]. Nos dois primeiros meses, saíram das linhas de montagem 179.677 unidades da street, o que corresponde a 52,4% do total fabricado. A produção da categoria trail atingiu 69.057 motocicletas (20,1% da produção), e a da Motoneta somou 46.000 unidades (13,4%).

Os emplacamentos também seguem em alta, com previsão de vendas na casa de 2 milhões de unidades em 2025. O setor vendeu 308 mil unidades no bimestre, 10% a mais do que no mesmo período em 2024. Foi o melhor primeiro bimestre já registrado pela entidade, com o adendo de que houve retração em vendas (-1,3%) no Sudeste, maior mercado, mas expansão no Nordeste (23,8%) e no Sul (21,4%).