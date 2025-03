Alerj celebra 50 anos com visita teatralizada no Palácio Tiradentes

Em celebração ao seu aniversário de 50 anos, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realiza visita guiada teatralizada neste sábado (15), no Palácio Tiradentes, na Praça XV, no centro da capital. A sede histórica do parlamento fluminense abre suas portas ao público das 10h às 17h, com sessões de hora em hora.

Os visitantes irão interagir com sete personagens históricos e percorrer por diversos momentos da instituição de forma lúdica. O evento é gratuito, e a distribuição de senhas será realizada na entrada principal do palácio, na Rua Primeiro de março, s/n - Praça XV.

De classificação livre para todas as idades, a visita teatral será como uma viagem no tempo. Será possível revisitar momentos históricos desde o dia 15 de março de 1975, quando, no Plenário Barbosa Lima Sobrinho, foi realizada a primeira sessão da Alerj., além de personagens que representam o voto feminino e Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira que dá nome ao palácio.