Desfile de escolas de samba reafirma tradição popular no RS

"Temos mais de 30 escolas de samba que competem em três grupos: ouro, prata e bronze. Na semana passada, teve o desfile das escolas de samba do grupo bronze, e neste fim de semana estão desfilando os grupos prata e ouro. A maioria das escolas têm mais de 30, 50 anos de existência. E é um carnaval metropolitano, que envolve não apenas comunidades de Porto Alegre, mas também de Canoas, São Leopoldo, Viamão, Gravatí, Guaíba", explica Tavares.

O carnaval no Rio Grande do Sul também reflete uma característica marcante do estado, que é a multiculturalidade.

"O estereótipo do gaúcho é aquela coisa ligada à colonização italiana e alemã, o que é parte da nossa formação, de fato. Mas é fundamental destacar a participação do povo negro no Rio Grande do Sul, que colocou o samba em um lugar importante da cultura", destaca o carnavalesco.

"A gente tem uma comunidade carnavalesca fiel. As escolas são feitas majoritariamente pelo povo preto das comunidades, que vai passando geração por geração", disse Luana Costa, presidente da Imperadores do Samba, uma das escolas mais tradicionais de Porto Alegre, com 66 anos de história.

Há cerca de 10 anos, o desfile ocorria na mesma data nacional do carnaval, mas justamente para escapar da concorrência dos gigantescos carnavais das regiões Sudeste e Nordeste do país, que atraía não apenas público, mas músicos e outros artistas gaúchos, e encarecia a cadeia produtiva do setor, com preços exorbitantes para insumos como roupas, tecidos, plumas, entre outros, a liga das escolas de samba de Porto Alegre passou a realizar a festa duas semanas após o carnaval do Rio de Janeiro, a principal referência.