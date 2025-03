Filhos separados dos pais com hanseníase lutam por reparação

"Depois, eu levava um monte de beliscões e ficava trancada em um quarto escuro, com ratos, baratas... Há pouco tempo, eu descobri que eu tenho medo de escuro por causa disso. Eu fui fazer um exame, dentro de uma máquina escura, e me deu uma agonia, uma aflição tão grande que eu pedi pra eles me tirarem"

Roberto dos Santos de Jesus relata um trauma parecido: "Esses dias, eu fui num parque aquático, e, quando, eu entrei no tobogã, começou a me dar fobia de estar em um local apertado. Aí, eu me lembrei de algum momento que fiquei trancado dentro de uma caixa, algo assim..."

Nos seus primeiros anos de vida, ele foi cuidado por familiares, mas, depois, precisou passar três anos no educandário: "Eram regras em cima de regras, e tinham regras que a gente nem sabia que existiam, mas, se a gente descumprisse, a gente apanhava. Todo mundo apanhava, não importava o que acontecia." Muitas vezes, as crianças também passavam fome ou tinham que comer alimentos estragados, conta ele.

Sofrendo com essa situação, algumas famílias arriscavam entrar na colônia com as crianças escondidas, mas o medo era tão grande, que geralmente o arranjo era mantido por poucos dias: "Cada vila tinha um chefe da segurança, que ficava vigiando as casas. Quando tinha criança, ele botava na rua... Batia nos pais, batia nos filhos e ainda botava pra fora pra voltar pro inferno do educandário", explica Roberto.