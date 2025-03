Gastronomia social é tema do programa Xodó de Cozinha deste sábado

A gastronomia social é tema do episódio inédito do Xodó de Cozinha que vai ao ar na TV Brasil neste sábado (15), às 13h. Selene Penaforte (à direita na foto), superintendente na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, do Ceará, é a convidada do programa apresentado pela chef Regina Tchelly.

O conceito de gastronomia social surgiu da necessidade de mudanças na forma como o mundo administra os alimentos que são produzidos. O objetivo é melhorar a gestão dos alimentos, combater a fome e a insegurança alimentar, além de promover a inclusão social.

Em um bate-papo descontraído, Regina Tchelly apresenta o conceito de aproveitamento total dos alimentos e como ele pode gerar impactos não apenas dentro de casa, mas também no meio ambiente e na sociedade. Ao lado de Selene Penaforte,