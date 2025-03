São Paulo e Rio recebem a 30ª edição do É Tudo Verdade, em abril

Outra atividade paralela do festival é a 22ª edição da Conferência Internacional do Documentário, em co-realização com a Cinemateca Brasileira, e os encontros da Formação Spcine Convida.

"O fato deste festival alcançar neste ano sua 30ª edição confirma antes de tudo nossa confiança inicial: o documentário estava a exigir uma janela anual específica no país que propiciasse o acesso do público das salas à excelência e à originalidade da produção não-ficcional brasileira e internacional", avalia Labaki.

