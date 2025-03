Hoje é Dia: mudanças climáticas, Elis Regina e Senna são os destaques

A semana começa com um dos assuntos mais urgentes e importantes da atualidade: 16 de março é o Dia de Conscientização das Mudanças Climáticas. Há anos os cientistas e organismos internacionais alertam que as alterações humanas na natureza colocam o planeta em risco, e são as causas de eventos climáticos cada vez mais extremos, como furações, tempestades, ondas de calor, secas prolongadas e enchentes. A TV Brasil deu visibilidade ao problema em diversas ocasiões. A necessidade de ações urgentes para mitigar os efeitos das mudanças climáticas foi tema desta edição de 2022 do Repórter Brasil. Já no início deste ano, o Repórter Brasil Tarde trouxe a notícia assustadora de que 2024 foi o ano mais quente da história, ultrapassando em 1,5 graus celsius os níveis da era pré-industrial. E já que o dia é de conscientização, vale a pena rever esta reportagem da Agência Brasil de 2024, segundo a qual mais de 95% da população brasileira tem consciência do problema.

O Dia Mundial da Água é celebrado em 22 de março. A Organização das Nações Unidas (ONU), que criou a efeméride, alerta para o risco iminente de uma crise global provocada pela escassez. Atualmente, cerca de dois bilhões de pessoas não têm água potável de qualidade, como mostra esta reportagem da Agência Brasil de 2023. No Brasil, o problema afeta 33 milhões de pessoas, e os maiores impactados são crianças negras e indígenas, como mostra esta outra reportagem, também da Agência Brasil, publicada em 2024. A necessidade do uso racional deste que é o nosso mais importante recurso natural foi tema desta reportagem do Repórter DF, da TV Brasil, exibido em 2018.