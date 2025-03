Norris vence caótico GP da Austrália; Bortoleto bate em estreia na F1

? Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) March 16, 2025

Bortoleto, que largara em 15º lugar no grid, ganhara duas posições antes da colisão, que ocorreu logo após levar punição (perda de cinco segundos ao final da prova) ao sair de forma insegura dos boxes para troca de pneus. Ao deixar o local, ele quase se chocou com o carro do neozelandês Liam Lawson, da Red Bull.

"Infelizmente ali, tentando tirar a distância do carro da frente, eu sabia que o pessoal na minha frente tinha alguns de slick, estava começando a chover mais - eu quis recuperar o tempo perdido para tentar chegar um pouquinho mais perto, forcei um pouquinho demais, peguei a zebra, o carro rodou para dentro e eu acabei tocando na parede. Não danificou muito, mas não dava para continuar a corrida. Destruiu a asa da frente. Faz parte" , lamentou Bortoleto.

Completaram o pódio do GP da Austrália o tetracampeão Max Vertappen, da Red Bull, que cruzou a linha de chegada em segundo lugar, e o britânico George Russel, da Mercedes, em terceiro. Já o heptacampeão Lewis Hamilton, em sua primeira corrida pela Ferrari, encerrou na 10ª posição.