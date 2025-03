Rádio Nacional transmite final do Campeonato Carioca neste domingo

Flamengo e Fluminense disputam o título do Campeonato Carioca neste domingo (16), às 16h, com transmissão ao vivo pela Rádio Nacional. O segundo confronto da final da competição será no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e terá o time Rubro-negro como mandante.

Para acompanhar as emoções do clássico Fla-Flu que define o grande vencedor do torneio, a Nacional escalou o narrador André Marques e a comentarista Rachel Motta. As reportagens ficam a cargo de Rodrigo Ricardo e o plantão da informação é com Luiz Ferreira.

O pré-jogo na faixa Show de Bola Nacional começa meia hora antes do início da partida e traz as principais notícias dos duelos, as escalações e a tabela da competição. A jornada esportiva da emissora pública entra no ar para parte da rede em AM e OC, além do FM no Rio de Janeiro e no Alto Solimões.