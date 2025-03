Edital da TV Brasil terá recurso recorde do Fundo do Audiovisual

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) vai abrir inscrições para a chamada pública Seleção TV Brasil, uma nova linha de financiamento voltada à TV Pública, com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual em valor recorde de R$ 110 milhões.

O edital faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav), da Agência Nacional de Cinema (Ancine) e do Ministério da Cultura (MinC). O anúncio foi feito nesta segunda-feira (17) pelos ministros Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social, e Margareth Menezes, da Cultura.

Trata-se do maior investimento da história destinado ao campo público, com o objetivo de fomentar a cadeia da economia criativa, através da contratação de, no mínimo, 35 produções independentes de conteúdo audiovisual brasileiro para a grade de programação dae da Rede Nacional de Comunicação Pública, além do campo da comunicação educacional, comunitária e cultural.