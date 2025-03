Número de vítimas de bala perdida no Rio aumenta 58% em 2025

Já no mesmo período do ano passado, foram dez casos em operações policiais (38%), sendo uma morte e nove feridos.

Casa e escola

Os analistas do Fogo Cruzado detalham que nove pessoas foram atingidas por balas perdidas dentro de casa no estado do Rio de Janeiro em 2025, o que corresponde a 22% do total. Uma delas morreu.

Houve também o caso de uma mulher atingida em uma escola. Alcione da Silva, de 49 anos, foi baleada dentro do campus da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), em Quintino, bairro da zona norte carioca, na última quarta-feira (12).

Ela tinha acabado de deixar o filho na escola e foi atingida de raspão. "No momento em que Alcione foi atingida, havia uma ação policial no Morro do Saçu, no Campinho [bairro vizinho]", frisa o Fogo Cruzado.

A cidade do Rio concentra 34 dos 41 casos de bala perdida em 2025. Os demais se distribuem por outros municípios da região metropolitana: São Gonçalo (4), São João de Meriti (2) e Maricá (1).