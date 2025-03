Seleção se apresenta em Brasília para jogo das Eliminatórias na quinta

"Serão dois jogos difíceis. A gente sabe o quão importante será somar [pontos] para o restante da competição. Acredito que fazendo o trabalho a gente terá bons resultados nessas duas partidas", pontuou Vanderson.

Ao final da tarde outros 16 convocados já haviam se juntado à delegação - entre eles André e Matheus Cunha (ambos do Wolverhampton), Murillo (Nottingham Forest). Guilherme Arana (Atletico-MG) e Bento (Al-Nasr) - e participaram da primeira atividade no Bezerrão, estádio do Gama.

O técnico Dorival Júnior aguarda ainda a chegada de Raphinha, Marquinhos, Bruno Guimarães, Joelinton e Alisson, que jogaram no último domingo (16) em campeonatos europeus. Na terça (18), a seleção volta a treinar no Bezerrão às 17h e na quarta (19), véspera do duelo contra a Colômbia, fará atividades no Mané Garricha.

O último jogo do Brasil na capital federal foi em outubro do ano passado, quando a seleção aplicou 4 a 0 no Peru, pela 10ª rodada das Eliminatórias, diante de 60 mil torcedores.