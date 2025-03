CNU: matrículas para cinco cursos de formação da Enap terminam hoje

A reprovação no curso também resulta na eliminação daquele cargo do certame e a nota obtida no curso será usada na classificação final do candidato.

Os cursos são exclusivos e refletem as necessidades de cada uma das carreiras. A metodologia será baseada no ensino e aprendizagem de adultos, com foco na prática, na solução de problemas e na inovação.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) explica que os cursos têm o objetivo de preparar os candidatos para desenvolver competências essenciais para a atuação no serviço público, visando a formação integral dos candidatos. Os cursos incluem orientações sobre valores como ética, equidade, sustentabilidade e foco nos resultados para o cidadão.

Para ser aprovado, o candidato deve obter uma média final de pelo menos 70% do total de pontos do curso, atingir no mínimo 60% em cada prova e manter uma frequência de 75% das aulas, com exceção de faltas justificadas.

Confira os detalhes sobre a realização de cada um dos cinco cursos de formação da Enap: