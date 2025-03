Eliminatórias: Dorival comanda primeiro treino com grupo completo

? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 18, 2025

Segundo o jogador do Newcastle (Inglaterra), vencer a Colômbia (4ª colocada das Eliminatórias com 19 pontos) é fundamental para o restante da campanha da seleção brasileira (5ª colocada com 18 pontos), que na próxima rodada terá o desafio de encarar a Argentina (líder com 25 pontos) fora de casa: "São dois jogos cruciais, estamos focando jogo a jogo. O mais importante é esse da Colômbia por conta da tabela. Queremos iniciar bem, somar três pontos, para depois pensar na Argentina. Sabemos que jogamos melhor aqui, onde temos mais espaço, então estamos esperançosos para fazer dois jogos bom e encaminhar a classificação".

Na próxima quarta-feira (19), véspera do confronto, o técnico Dorival Júnior realiza um treino no palco da partida a partir das 17h. Antes, às 15h45, o técnico Dorival Júnior concede uma entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio.