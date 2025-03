Milton Nascimento se emociona com filme sobre sua vida em pré-estreia

Sentado na primeira fileira do cinema, Milton Nascimento assiste aos depoimentos na tela com um sorriso e um olhar emocionado. Mesmo aos 82 anos, com uma história longa de sucesso, é difícil ficar impassível ao ouvir tantos artistas nacionais e internacionais falando dele com admiração e respeito.

O documentário Milton Bituca Nascimento estreia dia 20 nos cinemas brasileiros, mas eventos de pré-estreia já ocorreram em Belo Horizonte e São Paulo. Na noite de segunda (17), foi a vez do Rio de Janeiro. Em quase duas horas de duração, o filme registra os bastidores da turnê de despedida do músico em 2022 e o reencontro com fãs de diferentes partes do mundo.