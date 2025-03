No DR com Demori, economista Juliane Furno analisa desafios globais

A política monetária dos Estados Unidos, as tensões comerciais internacionais e a situação econômica do Brasil são temas da entrevista do jornalista Leandro Demori desta terça-feira (18) com a economista e escritora Juliane Furno. Conhecida por falar sobre economia de uma maneira que todos compreendem, a entrevistada ressaltou a necessidade de diversificação do debate sobre os rumos econômicos, para que seja democrático e plural.

"Hoje a gente tem uma hegemonia das ideias liberais, na medida em que há uma hegemonia das ideias liberais, neoliberais, é como se esses teóricos fossem empobrecendo, porque eles não precisam lograr muita capacidade argumentativa, eles não têm interlocutor, então eles podem falar a maior bobagem na televisão e não precisam refinar o seu discurso", critica.

Notícias relacionadas:

Segundo a economista, há um questionamento global do imperialismo norte americano, impulsionado pelo fortalecimento de países como China, Rússia, Indonésia e Índia., a exemplo do que ocorreu em na década de 1970, quando aumentaram drasticamente a taxa de juros para reafirmar o dólar como moeda dominante.